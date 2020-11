Un bambino di 3 anni è caduto dalla finestra del primo piano di una palazzina di via XX Settembre a Pistoia nel pomeriggio di oggi, martedì 10 novembre. Il piccolo era in casa da solo mentre la zia era uscita poco prima per comprare del latte. Dalla caduta il bimbo ha riportato un grave trauma cranico. I sanitari inviati dal 118 lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La polizia sta indagando sulla dinamica.