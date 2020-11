Elena Meini (Lega): "Chiudere discarica Grillaia a Chianni"

"Nel giugno scorso-afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega-il Consiglio regionale aveva approvato un atto che chiedeva di riesaminare la posizione assunta dalla Regione in merito al futuro della discarica della Grillaia, ubicata nel comune pisano di Chianni. Bisogna, quindi, parimenti e necessariamente revocare una precedente delibera che prevedeva un ulteriore conferimento di 270mila metri cubi di eternit, prima della definitiva chiusura. A nostro avviso, pertanto-precisa l'esponente leghista-è doveroso, lo ribadiamo, rivedere la predetta operazione ed andare, viceversa, verso uno stop ad ogni collocamento di rifiuti, predisponendo, quindi, tutte le necessarie iniziative per chiudere il sito, mettendo in sicurezza la stessa discarica. Eravamo certi ed i fatti ci stanno dando ragione-rileva Meini-che la mozione non sarebbe stata, poi, concretamente attuata e per fugare ogni dubbio che potesse essere un mero atto ad esclusivo scopo elettorale, chiediamo che si mantengano, dunque, le promesse.” "Ad ogni modo, dunque-sottolinea la rappresentante della Lega-per sollecitare la piena attuazione degli indirizzi politici, più volte espressi dal Consiglio regionale, abbiamo quindi redatto una specifica mozione che, ci auguriamo, possa porre la parola fine su questa delicata problematica.

Fonte: Gruppo Lega - Ufficio stampa