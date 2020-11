Jackpot al bancomat, via tutti i soldi in poco tempo: tre arresti

Impartivano comandi agli sportelli bancomat di banche e Poste tramite un dispositivo elettronico così che erogasse in poco tempo tutto il denaro contenuto. Si chiama Jackpotting questa tecnica e sarebbe stata utilizzata da un gruppo criminale formato da tre indagati, romeni e moldavi, per i quali è stata emessa la custodia cautelare in carcere. I provvedimenti sono in corso di esecuzione tra Lucca e Vercelli. Nel dettaglio, il gruppo agiva sradicando dei cavi praticando dei fori allo sportello bancomat. Altri dettagli verranno diramati in una conferenza stampa presso il comando provinciale dei carabinieri di Lucca.