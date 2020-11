Manutenzioni a Pisa, asfaltature nel quartiere San Giusto. Interventi in piazza Cavallotti e piazza Toniolo

Terminati i lavori per la fibra ottica nel quartiere San Giusto, partono le asfaltature per ripristinare il manto stradale. Al via da ieri (9 novembre) infatti i lavori di Pisamo Spa per ripristinare gli asfalti a seguito degli scavi di Open Fiber in diverse strade della città.

Fino al 13 novembre i lavori riguarderanno via Quarantola e via dei Cappuccini: su queste due strade, fino al termine degli interventi, sarà vietato sostare dalle ore 8 alle ore 17 e ci sarà un restringimento delle carreggiate che costringerà la viabilità ad un senso unico alternato regolato da movieri.

Da mercoledì 11 novembre a venerdì 13 novembre gli operai si sposteranno tra via Fra Mansueto e via San Benedetto. Anche un questo caso restringimento delle carreggiate con senso unico alternato e divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 17 per permettere i lavori di ripristino delle asfaltature.

Nel frattempo proseguono gli interventi per la sistemazione di alcune strade e piazze con pavimentazione in pietra. Quasi ultimati gli interventi in piazza Cavallotti: subito dopo gli operai interverranno in via Trento, via San Nicola, via Sant’Apollonia e via Toselli.

In piazza Toniolo inoltre è stato completato il primo tratto di marciapiede di circa 60 metri con pavimentazione autobloccante sul lato ovest della piazza. L’intervento proseguirà in questi giorni con i restanti 340 metri circa per poi intervenire con la pubblica illuminazione e gli attraversamenti pedonali.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa