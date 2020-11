Nuove piantumazioni nel Comune di Capraia e Limite: piantati 31 alberi e una siepe

E’ iniziata ieri e terminerà stasera la piantumazione di 31 alberi: 21 su viale Gramsci, 3 in piazza Michelucci oltre ad una siepe da giardino e 7 in piazza Pertini.

L'intervento rientra nel piano di gestione del patrimonio arboreo comunale e le essenze selezionate sono adatte ad ambiente urbano: per viale Gramsci si tratta di “Lagerstroemia indica”, per piazza Pertini di “Prunus pissardi nigra”, per piazza Michelucci di “Prunus Kanzan” e per le piante della siepe, su tutto il perimetro della piazza, di “Ligustrum Japonica”.

Nello specifico si sta svolgendo la manutenzione della piantumazione arborea in queste zone dato che nel tempo numerose piante si erano seccate e ammalate con relativa estirpazione.

“Prosegue l'opera di manutenzione arborea e riqualificazione urbana grazie a nuove piantumazioni, ha detto l’assessore all’Ambiente Gabriele Paci, opera già iniziata a Capraia Fiorentina in via Gandhi dove negli ultimi due anni sono stati piantati 20 nuovi alberi. Siamo da sempre attenti alle tematiche ambientali, che sposano al tempo stesso le esigenze di decoro e sicurezza, e abbiamo allo studio altre iniziative "green" che hanno subito rallentamenti in relazione all’attuale situazione ma che saranno attuate appena il contesto lo renderà possibile”.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa