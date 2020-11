Piagge-Brozzi, il gioco è ‘outdoor’: completati i lavori per 12 aree attrezzate nei giardini

Alle Piagge-Brozzi il gioco è sempre più ‘outdoor’ grazie al completamento dei lavori in 12 aree attrezzate nei giardini. A verificare la chiusura dei lavori erano presenti oggi l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re e il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli. Le aree sono state realizzate e riqualificate nell’ambito dell’investimento complessivo di oltre un milione di euro stanziato dal piano ‘Effetto città’ per la riqualificazione delle aree periferiche. L’intervento ha portato a realizzare in queste aree anche un incremento del patrimonio arboreo con la messa a dimora di 145 nuovi alberi, la predisposizione per il miglioramento del sistema di illuminazione, il completamento della viabilità pedonale e ciclabile e l’incremento dell’arredo urbano con l’installazione di 30 panchine e tavoli.

“Un modo per valorizzare le aree verdi nei quartieri della nostra città – ha detto l’assessore Del Re -, mettendo a disposizione di bambini e ragazzi di queste zone spazi ancora più vivibili. Un’occasione per rilanciare e rendere sempre più concreta l’opportunità di giocare in spazi accoglienti e fare attività all’aria aperta come elemento di promozione della salute pubblica. In questa fase, ovviamente, le strutture potranno essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni anti Covid”.

“Effetto città è il progetto che ha portato risorse in periferia - ha detto il presidente Balli - consentendo di rinnovare molte aree gioco nei giardini pubblici alle Piagge e altre zone come Quaracchi e giardini del Canale, che a causa dell’emergenza Covid non abbiamo potuto realmente inaugurare le nuove aree. Come quartiere, abbiamo puntato molto sul rinnovo delle aree gioco nei giardini pubblici (e altro resta da fare) come valore per migliorare la vivibilità del nostro territorio”.

Le aree ludiche sono state realizzate e riqualificate con l’installazione di giochi in acciaio inox e polipropilene e di pavimentazione in gomma colata antitrauma con colori e disegni pensati per stimolare la fantasia e l’emotività dei piccoli utenti. Nel dettaglio, sono state realizzate due nuove aree ludiche, la prima in via Nave di Brozzi angolo via Lazio, dedicata ad una fascia adolescenziale (sei giochi); la seconda, in via Marche angolo via Lazio, dedicata a una fascia di bambini più piccoli (11 giochi); mentre sono state riqualificate e integrate con nuovi giochi le aree ludiche dei giardini di via Umbria (un gioco), via della Sala (sei giochi), via del Pesciolino (sette giochi), via San Piero a Quaracchi (due aree ludiche: fascia piccoli sette giochi, fascia adolescenti quattro giochi) e via del Canale (sette giochi). Un altro intervento è stato eseguito alla scuola materna del Pesciolino con l’installazione di tre giochi per i più piccoli, il risanamento dei gazebi esistenti, la collocazione di un nuovo gazebo, di una nuova staccionata di divisione tra classi e di tre nuove sedute, oltre a piccoli interventi edili e di riparazione.

Riqualificate anche diverse aree sportive a uso libero. L’intervento ha poi riguardato la messa a dimora di nuovi alberi per riqualificare il patrimonio arboreo: sono stati piantati 145 alberi tra Quercus, Acer, Celtis, Ginkgo biloba, liriodendron, Tilia, Cinnamonium Canphora e Prunus. Infine, è stata ripristinata e integrata la viabilità pedonale e ciclabile dei giardini, completata l’accessibilità per disabili e sono state realizzate le opere propedeutiche all’installazione da parte di Silfi di un impianto di illuminazione (14 punti luce) per il vialetto di collegamento via Nave di Brozzi via Liguria). Gli arredi sono stati incrementati con il posizionamento di 14 panchine in ferro zincato e doghe in legno, 14 panche e panchine in cemento e due tavoli da picnic.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa