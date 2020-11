Recò Festival, 10 mila utenti connessi e più di 20 ore di diretta

Oltre 20 ore di diretta che hanno raggiunto oltre 10 mila utenti per un totale di 12 appuntamenti tra concerti, live painting e incontri con i protagonisti dell’innovazione green. Questo il bilancio, in numeri, della 2/a edizione di Recò, il festival dedicato all’economia circolare, organizzato da Regione Toscana – Toscana Promozione Turistica con il coordinamento del Comune di Prato e con la direzione artistica di Alessandro Colombo. Conclusa la prima parte dei live, andati in onda da Prato dal 6 all’8 novembre e disponibili sul sito www.recofestival.it, la manifestazione prosegue sul web. Inizialmente prevista a marzo e rimandata per l’emergenza sanitaria, il festival si è infatti rigenerato con un nuovo format ricco di appuntamenti radiofonici, televisivi e in streaming.

Nell’ambito della kermesse si è svolta anche la premiazione dello Startup Innovation Weekend Online, la prima maratona per sviluppare una startup "circolare" e tradurre idee innovative in vere e proprie aziende sostenibili capaci di eliminare gli sprechi dal ciclo produttivo. Le idee vincitrici della competizione, organizzata da Startup³ in collaborazione con l’Associazione Circular Camp, sono – nell’ordine – KiMIA, una linea cosmetica che utilizza le proprietà innovative di uno scarto del pistacchio di Bronte; ITTYNSECT, farine di insetti per produrre i mangimi di allevamenti ittici e suini; BS, brand del fashion che confeziona abiti di tendenza creati con materiali di scarto dell’alta moda.

Ma Recò Festival non si ferma. Tanti gli appuntamenti in programma nelle prossime settimane, tra cui i tour di Open Factories, percorsi di turismo industriale che condurranno il pubblico in 8 delle aziende tra le più rappresentative del distretto pratese (Lucchesi, Ricceri, Manteco, Balli, Picchi, Gommatex, Beste, Colle) attraverso altrettante performance fruibili sulle frequenze di Controradio e attraverso livestreaming curati da Recò, sul sito e sui canali social della manifestazione.

In calendario, il concerto della violoncellista Naomi Berrill all'interno del lanificio Picchi, il racconto teatrale di Luca Scarlini, storyteller e drammaturgo toscano, negli spazi della Marco Lucchesi Srl e la performance a quattro mani di Alessandro Lanzoni, uno fra gli artisti di maggiore personalità del jazz italiano, e Simone Graziano, pianista e compositore che con la sua musica sta influenzando la nuova generazione di musicisti italiani. Tutte le date e gli appuntamenti in programma sono online su www.recofestival.it.

Fonte: Ufficio Stampa