Sacchetti per i giacchetti, la consegna a tutti gli studenti di Cerreto Guidi

L’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi sta consegnando alle scuole dislocate sul territorio (infanzia, primaria e scuola secondaria di primo grado) 1300 zainetti dove i ragazzi possano riporre i loro giacchetti.

Gli zainetti, della dimensione di 50x70cm. (di tessuto non tessuto), hanno l’obiettivo di contenere le giacche dei ragazzi nel periodo dell’emergenza sanitaria.

I giubbotti, infatti, non vanno sovrapposti sugli attaccapanni e viene consigliato di metterli in sacchetti o zaini come quelli acquistati dall’Amministrazione comunale da poter poi appendere, in sicurezza, fuori dall’aula.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa