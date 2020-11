Arrestato pusher dei locali notturni, sequestrato un kg di ketamina

Dopo tre mesi continui di controlli e pedinamenti un 46enne cinese è stato arrestato questa notte a Prato. È stato trovato in casa con quasi un kg di ketamina (981 g) oltre a 4.750 euro, 546 bustine vuote e il materiale necessario per preparare le dosi. Il valore della sostanza purissima, secondo i carabinieri di Prato che hanno operato l'arresto, è stimato in 70mila euro. La droga era destinata ai locali notturni frequentati esclusivamente da cinesi. L'uomo, visto i problemi della pandemia,è stato trasferito agli arresti domiciliari a disposizione del pm di turno. Il materiale è stato ovviamente sequestrato.