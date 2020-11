Coronavirus, Toscana zona arancione: l'autocertificazione per gli spostamenti

La Toscana è da oggi (mercoledì 11 novembre) zona arancione. Tra le misure rimane il coprifuoco dalle ore 22 alle 5, mentre scatta il divieto di spostarsi dal proprio comune di residenza o di domicilio. In caso di comprovata necessità ci si può spostare sia nelle ore notturne sia in un altro comune, per cui serve l'autocertificazione.

QUI potete scaricare il modulo di autocertificazione.

Quando serve il modulo di cui sopra? In caso di spostamenti tra le 22 e le 5 motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Serve anche per spostarsi in un altro comune diverso dalla residenza o dal domicilio in qualsiasi ora del giorno, sempre a patto che si tratti di necessità, salute o lavoro. Serve pure per spostarsi in un comune vicino per comprare beni di prima necessità, ergo fare la spesa. Non serve per accompagnare figli o figlie a scuola.