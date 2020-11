Comitato Gemellaggi di Montespertoli, Statello nuovo presidente

In seguito alle elezioni di domenica 18 ottobre, è stato rinnovato il Consiglio del Comitato Gemellaggi di Montespertoli. Si è svolta in Sala del Consiglio la Cerimonia di insediamento che ha visto la nomina di Giuseppe Statello come Presidente e di Ennio Fulignati come Vice Presidente. Le cariche sono state così suddivise: Segretario: Piera Scappini, Tesoriere: Nicola Martoccia, Consiglieri: Antonella Chiavacci, Nello Maurizi, Carmelina Mazzone, Patrizia Paperetti, Roberto Tesi.

“Auguro a tutti i Consiglieri buon lavoro per i progetti futuri. La situazione è molto complessa ma non possiamo fermarci. Abbiamo il prezioso compito di guardare avanti, prendendoci questo tempo per mantenere e consolidare i rapporti con i Comuni gemellati e per progettare il domani. Un grazie di cuore anche ai membri del Consiglio uscente, in particolare all’ex Presidente Francesco Altamore, per l’impegno, la dedizione e l’entusiasmo dimostrato in questi anni” dichiara Alessandra De Toffoli, Assessore ai Gemellaggi.

"E’ un onore per me ricoprire questo incarico prestigioso. Ringrazio tutti i soci per avermi concesso la loro fiducia e farò di tutto per non deluderli. Non sarà facile confrontarsi con l’operato dei precedenti Presidenti (Antonella Chiavacci, Marco Lotti e Francesco Altamore), che tanto hanno dato al Comitato ma con l’aiuto dei membri del Consiglio e dei soci tutti sono sicuro che vinceremo questa sfida. Sono sicuro che non verrà a mancare il supporto indispensabile dell’Amministrazione Comunale con cui speriamo di condividere un percorso che porterà un nuovo modo di interpretare i Gemellaggi.

Ringrazio il Sindaco Alessio Mugnaini e l’assessore Alessandra de Toffoli e gli altri membri della Giunta per l’attenzione con cui stanno seguendo l’operato del Comitato.

Infine un pensiero ai nostri paesi gemellati Neustadt a.d. Aisch ed Epernay. Sia in Germania sia in Francia come del resto, purtroppo, anche qui da noi, la pandemia ha bloccato tutte le attività tradizionali previste negli scambi. Spero si possa ricominciare presto!" dichiara Giuseppe Statello, neopresidente del Comitato Gemellaggi.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa