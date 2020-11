Condannato a 7 anni l'ex presidente del consorzio Multicons: per il giudice aggredì due migranti

Sette anni e 4500 euro di multa per Stefano Mugnaini, l'ex presidente del consorzio Multicons. A condannarlo è stato il Tribunale di Firenze che lo ha giudicato colpevole di aver aggredito due migranti, il 12 febbraio 2016, in un centro di accoglienza per richiedenti asilo da lui gestito a Castelfiorentino. Nello specifico i reati contestati sono rapina, lesioni personali e calunnia.

Da quanto ricostruito attraverso le indagini i migranti sarebbero stati picchiati con un manico di scopa, uno per non aver rispettato le regole della struttura, l'altro perché stava riprendendo la scena con il suo telefono cellulare. I due profughi non si sono costituiti parte civile nel processo avendo accettato una proposta di risarcimento avanzata dai legali degli indagati.

Con lui sono stati condannati anche due addetti del centro, accusati di rapina e lesioni in concorso con Mugnaini, entrambi a 5 anni e 2mila euro di multa. Il pm Solinas aveva chiesto l'assoluzione per tutti gli imputati dai reati di lesioni e rapina, e la condanna dell'ex presidente di Multicons a un 1 anno e quattro mesi per calunnia.