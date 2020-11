Covid Castelfiorentino, la Lega chiede se possano essere utilizzati padiglioni del Santa Vediana

In Consiglio Comunale si torna a parlare di emergenza Covid e del Presidio del Santa Verdiana

Della repentina declassificazione della Regione Toscana da Zona Gialla a zona Arancio, soluzione che in ogni caso non soddisfa le richieste dei Sindaci dell’Empolese che chiedevano ulteriori restrizioni con la zona rossa, ne parliamo nel prossimo Consiglio Comunale di mercoledì 11 Novembre per avere chiarimenti più precisi dal Sindaco in merito alla situazione sanitaria locale.

Nello specifico abbiamo, inoltre presentato anche una interrogazione per sapere se, tra la prima e la seconda ondata epidemiologica, siano state individuate sul territorio comunale strutture o aree che possano rivestire carattere di presidi sanitari supplementari, alberghi sanitari o di compensazione così come sollecitato dalla Regione Toscana e se sia valutabile che qualche padiglione o area del Santa Verdiana di Castelfiorentino possa essere temporaneamente riqualificata secondo le opportune norme di sicurezza, come centro di compensazione, per quarantena, ricoveri sociali o cure intermedie, considerato che il presidio risulta ancora operativo per alcune prestazioni sanitarie.

La richiesta è reiterativa di quanto già chiesto nel maggio scorso in previsione di attenuare una seconda ondata che era già ampiamente pronosticata.

Susi Giglioli, capogruppo Lega Castelfiorentino