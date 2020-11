Johnny lo Zingaro, la compagna arrestata dalla polizia di Pistoia

Custodia cautelare per Giovanna Truzzi, la compagna di Giuseppe Mastini, 60enne ergastolano noto come 'Johnny lo Zingaro', evaso il 5 settembre scorso dal carcere di Sassari dopo un permesso premio dal quale non era rientrato. Mastini venne scoperto 10 giorni dopo in una casa in campagna nel Sassarese.

Quest'oggi la squadra mobile della polizia di Pistoia ha arrestato la compagna. Con l'intervento della polizia penitenziaria sono stati arrestati anche altri tre sassaresi, accusati di proteggere il latitante. Le indagini sono coordinate dalla procura di Sassari.