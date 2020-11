Prende a calci il portone della ex e grida minacce, arrestato

Ha provato a sfondare a calci il portone del palazzo dove vive la ex, poi ha gridato minacciandola di morte. Un 44enne è stato arrestato a Firenze nella serata di ieri, martedì 10 novembre, con le accuse di stalking e resistenza a pubblico ufficiale. Durante il fermo, l'uomo ha infatti ferito in modo lieve due agenti.

La donna ha riferito di essersi separata da almeno un mese. Da oltre dieci anni però andavano avanti gli atteggiamenti violenti dell'ex compagno. La partner, però, non avrebbe mai sporto denuncia per salvare il rapporto, da cui era nato un figlio, attualmente 12enne.

In due casi, però, la donna aveva riportato fratture per cui era stata costretta a andare in ospedale. Negli ultimi tempi le violenze si sarebbero spostate anche sul figlio, per questo la donna ha deciso di troncare la relazione.