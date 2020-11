Mugello 5.0, prime risorse in arrivo: Confesercenti soddisfatta

Nel Mugello arrivano le prime risorse relative al bando per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti su infrastrutture per il turismo, il commercio e per interventi di micro qualificazione dei centri commerciali naturali ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (edizione 2020).

Grazie al lavoro di grande sinergia fra Confesercenti e dei Comuni, sono stati presentati ben cinque progetti; che sono stati tutti ammessi per un totale di circa 100.000 euro, di cui tre immediatamente finanziati.

Tali progetti riguardano la valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali presenti nei centri storici; le risorse arrivano puntuali proprio in questo momento, e finalmente si concretizza la prospettiva dell’imminente creazione dell’Ambito Turistico del Mugello su cui la nostra Associazione lavora da oltre un anno.

“Come Confesercenti esprimiamo soddisfazione per i risultati ottenuti in favore del nostro territorio e delle imprese presenti, e ringraziamo i Comuni per il sostegno dimostrato ed il lavoro svolto in modo costruttivo. – affermano Franco Frandi e Daniele Farnetani, rispettivamente Presidenti del Coordinamento Mugello di Confesercenti e di Confesercenti Borgo San Lorenzo – Ringraziamo, inoltre, Fabrizio Guerrini, della Presidenza Confesercenti Mugello, per il supporto e l’impegno dimostrato in questi mesi.”

Fonte: Confesercenti - Ufficio stampa