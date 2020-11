Murale di Tellas sull'erp di via Bertoloni a Carrara

Dal 10 al 14 novembre lo street artist Fabio Schirru, in arte Tellas, sarà in via Bertoloni a Carrara per realizzare un murale di 160 mq sulla parete di un immobile di edilizia residenziale pubblica gestito da ERP Massa Carrara Spa. «Gli interventi artistici di Tellas – commenta l'assessore alla cultura, Federica Forti - si trovano in tutto il mondo e siamo felici di annunciare che presto ne avremo uno anche a Carrara. Tellas (Cagliari 1985) realizzerà un intervento capace di ridurre l'impatto visivo del cemento in una zona altamente costruita, in favore di un effetto camouflage che ricorda la vegetazione spontanea».

L'artista, rappresentato dalla Galleria Wunderkammern di Roma e dalla Galleria Magma di Bologna, si è messo a lavoro ieri (martedì 10 novembre) e fino a sabato 14 novembre dipingerà il murale, utilizzando le impalcature già montate per la manutenzione straordinaria dell’edificio. «Ringrazio tutte le persone che hanno collaborato per rendere possibile questo progetto – continua l'assessore Forti - il presidente di ERP Massa Carrara Spa Luca Panfietti, l’artista e il coordinatore dei lavori Marco Cirillo Pedri coordinatore del progetto che è uno dei creatori di Carrara Studi Aperti e tra i principali collaboratori dell'Associazione Oltre con cui abbiamo appena firmato un protocollo d'intesa».

Ad esprimere soddisfazione è proprio il coordinatore del progetto, Marco Cirillo Pedri: «Sono felice che in un periodo di chiusura e solitudine come quello che stiamo affrontando il Comune di Carrara e ERP abbiano deciso di regalare uno spazio di riflessione e colore così importante. Ora più che mai è importante investire in forme d'arte come la street art nel nostro territorio per portare messaggi di speranza e una riqualifica delle nostre zone urbane».