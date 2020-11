Precisazione sulle 8 morti in area Covid a Le Scotte: "I decessi sono avvenuti nell’arco temporale di 11 giorni"

La direzione aziendale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese precisa che, in merito agli 8 morti per COVID-19 segnalati a Siena nel bollettino regionale, i decessi sono avvenuti nell’arco temporale di 11 giorni, dal 25 ottobre al 5 novembre, e non nella stessa giornata.

I dati relativi ai decessi in area COVID vengono comunicati tramite bollettino ufficiale della Regione Toscana, perché la procedura di riconoscimento di decesso per malattia da Sars-Cov2 è piuttosto complessa e deve essere validata dall’Istituto Superiore di Sanità. Non è infatti automatico che un decesso di un paziente avvenuto in area COVID equivalga ad una morte per COVID-19, in quanto lo stesso decesso può avvenire anche per altre e diverse patologie pregresse.

Fonte: Policlinico Santa Maria alle Scotte