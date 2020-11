Ruba bici da un negozio, in manette 42enne

Un 42enne di origini cingalesi è stato arrestato per furto di bici a Lucca. L'uomo - le cui iniziali sono V. N. J. P. - ha compiuto il gesto in piazza Santa Maria nella mattina di ieri, martedì 10 novembre. Un noto rivenditore di biciclette lo ha notato allontanarsi con uno dei mezzi esposti all’esterno del locale. Il 42enne è fuggito ed è stato inseguito dalla polizia. In via dell'Anfiteatro la volante ha intercettato il ladro, fermandolo e mettendolo in manette. L'uomo è stato condannato a 8 mesi di reclusione con la sospensione della pena.