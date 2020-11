Tentano di rapinarlo dell'orologio a Firenze, lui resiste e mette in fuga i ladri

Una rapina in strada questo pomeriggio a Firenze è stata sventata grazie alla reazione della vittima. L'episodio è accaduto in via Domenico Veneziano, all'incrocio con via dell'Olivuzzo intorno alle ore 15.20 in zona Monticelli. Due malviventi avevano preso di mira un orologio Panerai indossato da un uomo che era appena uscito di macchina. La tenace resistenza dell'uomo, che ha sferrato alcuni pugni e si è messo ad urlare, ha messo in fuga i due aggressori a piedi. In suo soccorso anche due passanti, anche loro appena scesi dalle rispettive auto, che hanno urlato ai rapinatori. Subito dopo è stata fatta una chiamata al 113 e 112 dando indicazioni sulla via di fuga presa dai malviventi, scappati a piedi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri: le ricerche hanno riguardato tutta l'area tra Soffiano, Legnaia e Monticelli. La descrizione parla di due uomini di carnagione scura.