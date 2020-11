Use Rosa, Premasunac in Nazionale in Lettonia

Da lunedì Nina Premasunac è a Riga.

La lunga dell'Use Scotti Rosa ha infatti risposto alla convocazione della propria Nazionale che, nella 'bolla' lettone, sarà impegnata nelle qualificazioni agli Europei in programma nel luglio del prossimo anno a Valencia.

La Croazia è stata inserita nel girone con Germania, Lettonia e Macedonia ed è al momento al comando con due vittorie su due ottenute con Germania e Lettonia (passano le prime di ogni gruppo e le cinque migliori seconde).

Per questo le gare di questa settimana contro Macedonia e Lettonia sono fondamentali per raggiungere l'obiettivo qualificazione anche se la squadra, causa positività, si presenta a Riga con assenze pesanti.

Nina Premasunac è ormai sette anni che veste la maglia della propria Nazionale ed arriva a queste gare sull'onda di una stagione che l'ha vista finora grande protagonista. E' infatti la miglior rimbalzista del campionato con una media di 12,29 (la seconda è la bolognese Begic a 11) a cui associa anche 12 punti a partita con una media di 28 minuti.

Oltre che per l'Italia, ovviamente, in casa Scotti si tiferà anche Croazia, per riavere poi Nina ancora più carica in vista della sfida salvezza del prossimo 22 novembre con Battipaglia.