Carabinieri Livorno commemorano la strage di Nassirya e ricordano Enzo Fregosi

Questa mattina, a Livorno, al Cimitero della Misericordia, i Carabinieri hanno commemorato il 17° anniversario della strage di Nassirya. Il 12 novembre 2003 un attacco terroristico alla Base Maestrale provocò 19 vittime italiane, di cui ben dodici Carabinieri, impegnati nell’operazione “Antica Babilonia” in Iraq. Tra le vittime dell’Arma vi era anche Enzo Fregosi: originario della Spezia, si era trasferito a Livorno, ove nella sua lunga carriera aveva ricoperto diversi incarichi: fu uno degli operatori prescelti per la costituzione del Gruppo Intervento Speciale e, da ultimo, è stato comandante del Nas.

Alla cerimonia, tenuta in forma ristretta, per rispettare pienamente le disposizioni di sicurezza inerenti l’emergenza sanitaria in corso, il Generale di Brigata Stefano Iasson, comandante della 2^ Brigata Mobile Carabinieri, il Colonnello Massimiliano Sole, comandante provinciale dei Carabinieri di Livorno, alla presenza della sig.ra Paola Coen Gialli e Allegra Fregosi, moglie e figlia del Sottotenente Enzo Fregosi, hanno deposto un cuscino di fiori alla sua tomba.