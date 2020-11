Consegna a domicilio, riattivato il servizio a Santa Maria a Monte

In seguito all’entrata in vigore delle nuove restrizioni che hanno trasformato la Toscana in Zona Arancione i commerciati del territorio comunale di Santa Maria a Monte hanno deciso di partire con la consegna a domicilio di generi alimentari. Per contenere la diffusione del Covid-19 e incoraggiare i cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni le attività del centro storico e non solo si impegnano nuovamente a mettere a disposizione i loro servizi per coloro che decideranno di avvalersi di tale opportunità. Sono già attivi gli esercizi commerciali che svolgono questo tipo di servizio, ma tutti coloro che volessero aderire a tale iniziativa possono aggiungersi in corso d’opera contattando l’ufficio comunale competente.

Il Sindaco Ilaria Parrella coglie l’occasione per rinnovare all’intera comunità l’invito a rispettare le regole ed evitare spostamenti non necessari al fine di contenere l’aumento dei contagi.