Contributo affitto 2020: online la graduatoria definitiva a Figline e Incisa Valdarno

È online la graduatoria definitiva degli assegnatari di contributo affitto ordinario, relativo all'anno 2020. Sono 130 gli ammessi al beneficio e 23 gli esclusi, per mancanza dei requisiti o per documentazione incompleta o non conforme.

Per motivi di riservatezza dei dati personali, la graduatoria e l'elenco degli esclusi sono pubblicati senza nominativo, ma con un numero identificativo della domanda (di cui il diretto interesato è già in possesso, dal momento che è stato generato automaticamente in sede di presentazione online della domanda)

Affinchè il contributo venga effettivamente erogato, dal 7 dicembre al 12 febbraio i 130 ammessi al beneficio dovranno presentare copia delle ricevute o le copie di bonifici bancari o postali che attestino il pagamento del canone relativo all’anno 2020, pena la decadenza dal beneficio. Gli uffici comunali non sono tenuti ad alcuna forma di sollecito.

Le ricevute (corredate di marca da bollo) oppure le copie dei bonifici dovranno contenere i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell’immobile, firma leggibile.

Il modulo per presentare le ricevute, la graduatoria definitiva e l'elenco degli esclusi sono disponibili qui: http://www.comunefiv.it/servizi-per-le-politiche-sociali/ufficio-sociale-amministrativo-e-ufficio-casa/540-graduatoria-definitiva-contributi-ad-integrazione-dei-canoni-di-locazione-anno-2020

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa