Convid-19, contributi per 57mila euro alle società sportive del Pistoiese

Il Consigliere Regionale Marco Niccolai comunica che sono stati assegnati i contributi che il Consiglio Regionale aveva stanziato, nel mandato scorso, in sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi pubblici e che avevano dovuto sospendere l'attività durante il lockdown.

Il Consiglio Regionale, aveva stanziato circa 1 milione e mezzo di euro a loro sostegno poichè tale attività, a seguito dell’emergenza da coronavirus, ha vissuto oltre ad una crisi di carattere sociale connessa alla carenza di attività sportiva, una marcata crisi economica del settore che gestisce gli impianti sportivi, soprattutto per la pratica sportiva a livello dilettantistico.

Le società sportive della nostra provincia che beneficeranno di un contributo di 1.500 euro sono:

- A.S.D. GRUPPO SPORTIVO RICCIANO di Pescia;

- A.S.D. LAMPO 1919 di Lamporecchio;

- A.S.D. LIGACUTIGLIANESE di Abetone Cutigliano ;

- A.S.D. PONTE 2000 di Ponte buggianese;

- A.S.D. SAN FELICE di Pistoia;

- A.S.D. UNIONE MONTALBANO CALCIO di Larciano;

- ASD ARCIERI DEL MICCO di Pistoia;

- ASD BOCCIOFILA PIEVE A NIEVOLE;

- ASD DANCE STYLE ACADEMY 2.0 di Monsummano Terme;

- ASD DLF PATTINAGGIO ARTISTICO PISTOIA;

- ASD GIOVANI GRANATA MOMSUMMANO;

- ASD MISERICORDIA PIEVE A NIEVOLE;

- ASD MONTALE POL. 90 ANTARES di Montale;

- ASD NICO BASKET FEMMINILE di Ponte Buggianese;

- ASD NUOTO VALDINIEVOLE di Monsummano Terme;

- ASD POLISPORTIVA IMPIANTI MONSUMMANO;

- ASD SCHERMA PISTOIA 1894;

- ASD SOCIETA' GINNASTICA FERRUCCI LIBERTAS di Pistoia;

- ASD TENNIS CLU di Cutigliano;

- Associazione Sportiva Dilettantistica PALLACANESTRO AGLIANA 2000;

- AVIS VOLLEY PISTOIA ASD Pistoia

- BOCCIOFILA MONSUMMANESE di Monsummano Terme;

- CENTRO BASKET LIBERTAS MISERICORDIA MONTALE;

- CERBAIA CALCIO ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA di Lamporecchio;

- CESTISTICA AUDACE PESCIA;

- CO.G.I.S. Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica a.r.l. di Pistoia;

- GRUPPO SPORTIVO UNITA' SPINALE FIRENZE ONLUS di Pistoia;

- MONTAGNA PISTOIESE ASD VIA LA RAMOSCINA snc di San Marcello Piteglio;

- NUOTO MONTAGNA PISTOIESE ASD di San Marcello Piteglio;

- POLISPORTIVA CALCIO VIA NOVA ASD di Pieve a Nievole;

- RUGBY PISTOIA ASD;

- S.S.D. CASALGUIDI 1923 CALCIO srl di Serravalle pistoiese;

- TENNIS CLUB I GIARDINETTI ASD di Lamporecchio;

- TENNISTICA MONTALESE ASD;

- TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI PESCIA;

- U.S. CHIESINA UZZANESE ASD;

- UNIONE SPORTIVA OLIMPIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA di Quarrata;

- USD PESCIA CALCIO.

"Le società sportive dilettantistiche, che gestiscono impianti sportivi, conclude Niccolai, durante la prima fase dell’emergenza e ancora oggi con le nuove misure restrittive, hanno subito e stanno subendo perdite a livello finanziario che potrebbero anche minare la loro sopravvivenza.

Questo contributo, proveniente dai risparmi del Consiglio Regionale grazie all’abolizione dei vitalizi, è un piccolo segnale di speranza per le società.

Sarà importante mettere in campo una misura analoga anche in futuro, oggi intanto possiamo dare una prima buona notizia per tutti coloro che, con l'attività sportiva, fanno crescere socialità e qualità della vita."

Fonte: Ufficio Stampa