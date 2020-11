Covid-19, Forte dei Marmi annulla il mercato domenicale

Il Comune di Forte dei Marmi ferma il mercato domenicale. L'amministrazione comunale ha infatto deciso di procedere all'annullamento delle prossime date domenicali del mercato del 15, 22 e 29 novembre. Una scelta nata in conseguenza dell'aggravarsi della situazione epidemiologica nazionale da Covid-19, che da ieri, mercoledì 11 novembre, ha portato la Toscana in zona arancione. Le date di svolgimento di novembre del mercato domenicale rientravano in una precedente delibera che l'amministrazione aveva emanato per dare agli operatori la possibilità di recuperare le giornate sospese ad aprile a causa del lockdown. Resta aperto il mercato settimanale in programma ogni mercoledì.