Muore 60enne di Santa Maria a Monte per il Covid-19

Una nuova vittima di Covid-19 a Santa Maria a Monte, la quarta da agosto. Un 60enne è deceduto nel comune pisano nelle ultime ore, ne ha dato notizia il sindaco Ilaria Parrella. Padre di due figli, l'uomo era residente a Santa Maria a Monte.

"Il modo migliore per rispettare il lutto della famiglia è rispettare le regole. Mi rivolgo a tutti noi: limitate veramente gli spostamenti, questo virus è veramente subdolo, attacca tutti nessuno escluso. Si sentono tante opinioni su questa pandemia, io non sono un medico, ma posso dire con certezza, da quello che sento tutti i giorni, che se la grande maggioranza dei nostri cittadini colpiti dal virus riescono ad uscirne come una normale influenza, per quelli (fortunatamente pochi, ma sempre troppi) che hanno la sfortuna di avere complicazioni, le conseguenze sono tante e volte purtroppo letali. Intere famiglie vengono colpite e alcune di esse sono veramente messe a dura prova e a volte è veramente difficile uscirne. Questo ci deve portare a riflettere che non possiamo abbassare la guardia neppure un attimo" ha scritto Parrella.