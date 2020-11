Nessun ferito ma molta paura per il crollo del tetto di una casa disabitata lungo la via Statale. Quell'area risulta disabitata da tempo, mentre nelle vicinanze ci sono appartamenti e attività. I vigili del fuoco di Pisotia sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area.

