Empoli, in strada senza mascherina: 5 multati

Il sindaco Brenda Barnini ha dato notizia che nella giornata di oggi, 12 novembre, la polizia municipale dell'Empolese Valdelsa ha comminato cinque multe da 400 euro ad altrettante persone che non indossavano la mascherina.

"Ringrazio la Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa per la presenza e l'impegno a far rispettare le regole - ha scritto il sindaco-. Hanno dovuto anche oggi comminare cinque multe da 400 euro l'una ad adulti senza mascherina. Continuo a pensare che non si debbano invocare maggiori controlli ma che ciascuno debba attivare il proprio senso di responsabilità personale. Ma ci sono casi con cui io stessa oggi mi sono trovata a discutere, che negano ancora l'esistenza del Covid e che non indossano la mascherina come sfida al sistema. Ecco per questi purtroppo non basterà nemmeno la multa ma è giusto che la prendano".