Enrico Sostegni presidente della Commissione Sanità in Consiglio regionale

Insediate le commissioni Terza, Quarta e Quinta. In Terza commissione, Sanità e politiche sociali, i membri saranno otto: cinque consiglieri di maggioranza e tre di opposizione. Per la maggioranza: Enrico Sostegni (Pd), Andrea Vannucci (Pd), Vincenzo Ceccarelli (Pd), Federica Fratoni (Pd), Donatella Spadi (Pd); per la minoranza: Diego Petrucci (FdI), Giovanni Galli (Lega), Andrea Ulmi (Lega).

La terza commissione avrà come presidente Sostegni, come vicepresidente Ulmi, come vicepresidente segretario Vannucci, eletti con voto unanime. “In questo momento così duro – ha affermato Ulmi – vogliamo collaborare in maniera fattiva: le nostre proposte alla maggioranza saranno stringenti”. “Questo spirito di collaborazione è positivo – ha commentato il presidente del Pd Ceccarelli – perché è utile affrontare insieme questa fase critica”. “Auguri di buon lavoro” sono stati espressi dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo: “questa commissione è importantissima, per il momento difficile e critico che stiamo vivendo”, ha affermato.

La Quarta commissione, Territorio, Ambiente, Mobilità, Infrastrutture, sarà composta da sette membri: quattro di maggioranza e tre di opposizione.

Per la maggioranza: Lucia De Robertis (Pd), Cristiano Benucci (Pd), Francesco Gazzetti (Pd), Fausto Merlotti (Pd); per la minoranza: Alessandro Capecchi (FdI), Marco Landi (Lega), Elisa Montemagni (Lega).

Presidente della Quarta commissione sarà De Robertis, vicepresidente Capecchi, vicepresidente segretario Benucci, eletti con voto unanime. “Su questi temi si gioca un pezzo di ripartenza della Toscana”, ha commentato il presidente dell’Assemblea Mazzeo, augurando buon lavoro.

Anche in Quinta commissione, Istruzione, formazione, beni e attività culturali, i componenti saranno sette: quattro per la maggioranza e tre per l’opposizione.

Per la maggioranza: Cristina Giachi (Pd), Jacopo Melio (Pd), Elena Rosignoli (Pd), Maurizio Sguanci (Iv); per la minoranza: Gabriele Veneri (FdI), Luciana Bartolini (Lega), Silvia Noferi (M5S).

La presidenza della Quinta commissione andrà a Cristina Giachi, che sarà coadiuvata da Bartolini vicepresidente e da Sguanci vicepresidente segretario.

Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha espresso parole di sostegno per la neo istituita Quinta commissione: “In un periodo come quello che stiamo vivendo, con scuole che vengono chiuse per motivi sanitari, è corretta la scelta di avere una apposita commissione per parlare di scuola e cultura”. Sulla stessa lunghezza d’onda la vicepresidente Bartolini: “Bene aver scorporato temi per istituire una commissione ad hoc”.

Ma l’unanimità non c’è stata. “Avevamo chiesto di far parte della commissione Ambiente, io vi parteciperò senza diritto di voto, ed è questo il motivo per cui voterò contro”, ha affermato Silvia Noferi (M5S). Invitando la consigliera del M5S a ripensarci, la presidente Giachi si è detta “emozionata per l’incarico, questi sono temi da presidiare perché sono coesione per la comunità”.

“Mi impegno a garantire che la consigliera Noferi possa seguire senza diritto di voto anche la commissione Ambiente”, ha assicurato il presidente Mazzeo.

Le operazioni di voto hanno quindi registrato sei consiglieri a favore e uno contro (Noferi).

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa