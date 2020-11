Lenti a contatto senza rischio infezioni, i consigli di Ottica Colpo d'Occhio

RIVEDI O RIASCOLTA LA PUNTATA ANDATA IN ONDA SU RADIO LADY

Mettersi le lenti a contatto è un'operazione delicata dove le dita entrano a contatto con gli occhi. Ma ci sono dei rischi durante questa emergenza sanitaria? Ne abbiamo parlato con Bora Bardhi di Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino.

Intervenuta ai microfoni di Radio Lady 97.7, ha spiegato nei dettagli come igienizzare le mani e rendere sicura questa operazione.

Ci sono dei rischi nel mettersi le lenti a contatto?

È stato detto erroneamente che possono essere veicolo di trasmissione del virus.

Diciamo erroneamente perché essendo corpi che andiamo a mettere direttamente sull’occhio e precisamente sulla cornea possono trasmettere qualsiasi tipo di virus e infezioni in genere se non usiamo le norme igieniche adeguate. Queste norme sono molto semplici da attuare, quindi tenendo di conto queste norme e essendo precisi non si incorre in nessun tipo di problematica.

Che frequenza di sostituzione hanno le lenti a contatto? Quali sono “più sicure” durante questo periodo?



Le lenti a contatto possono avere diversa durata partendo dalle giornaliere fino ad arrivare a lenti annuali o anche a più lungo termine. Naturalmente tutte le lenti, a parte quelle giornaliere, hanno bisogno di essere opportunamente pulite e conservate.

In questo periodo, ma non solo, sicuramente sono più sicure le lenti a contatto a ricambio giornaliero in quanto ogni giorno andremo ad utilizzare una lente nuova e quindi non dobbiamo prestare attenzione alla conservazione di questa, bensì dobbiamo stare attenti ad avere le mani pulite sia al momento dell’inserimento che al momento della rimozione della lente.

Come trattare le lenti a contatto durante emergenza Covid-19?

Come accennato sopra quello che dobbiamo fare per evitare spiacevoli sorprese non è altro quello che facevamo già prima, magari con qualche accorgimento in più.

Come “trattare” le mani prima dell’inserimento delle lenti?

La cosa più importante da fare è quella di lavare accuratamente le mani per evitare che qualsiasi sostanza presente sulle mani vada a finire sulla lente e poi di conseguenza nell’occhio provocando varie infiammazioni, infezioni o altro.

Le mani vanno lavate prima di inserire le lenti a contatto e prima di toglierle dall’occhio, facendo attenzione a non toccare altri oggetti o piani che possono non essere puliti e disinfettati a dovere.

Nel caso non si sia in condizioni di poter lavare le mani possiamo anche usare il gel igienizzante anche se dobbiamo aspettare che si asciughi bene perché potrebbe essere fastidioso se dovesse entrare in contatto con l’occhio vista l’alta componente alcolica di quest’ultimo.

Quali tipi di lenti esistono? (Intanto parliamo di due categorie più usate e cioè morbide e rigide gas permeabili)

Intanto facciamo una panoramica sulle due macro famiglie esistenti di lenti a contatto, esistono lenti a contatto morbide e lenti a contatto rigide gas permeabili, la differenza tra queste due tipologie è abbastanza semplice in quanto differisce il materiale delle quali sono composte, le lenti morbide sono appunto morbide e hanno durata inferiore rispetto alle lenti gas permeabili che sono più rigide delle precedenti, hanno durate maggiori e possono essere prescritte in casi più particolari o nel caso di patologie oculari.

Come detergere (pulire) e come disinfettare le lenti morbide? Quali soluzioni esistono? Le procedure?

Oltre alle lenti a contatto giornaliere esistono altri tipi di lente con durate maggiori come ad esempio bisettimanali, mensili, trimestrali e così via.

Queste lenti hanno quindi bisogno di un’adeguata manutenzione, il modo più semplice di conservarle è utilizzando una soluzione unica, cioè un liquido apposito che deterge, conserva e risciacqua la lente. Possiamo però aumentare il grado della nostra pulizia integrando un detergente per lenti a contatto morbide, che dobbiamo usare una volta tolte le lenti dall’occhio prima di riporle nell’apposito astuccio con la già citata soluzione unica.

Un ulteriore passo verso una pulizia sempre più rigorosa è senz’altro l’utilizzo di un sistema al perossido, cioè un particolare liquido con una concentrazione di perossido al 3%. questa particolare pulizia delle lenti è molto più approfondita e funziona nel seguente modo: riempiamo l’astuccio (che con ogni confezione di prodotto viene fornito) di soluzione al perossido, una volta tolte le lenti le andiamo a posizionare nelle gabbiette che fanno parte del tappo dell’astuccio, a questo punto chiudiamo l’astuccio in modo da immergere le lenti nella soluzione che attuerà la sua pulizia grazie a un reagente posto nel fondo dell’astuccio.

Una volta messe all’interno, le lenti vanno lasciate per almeno 6/8 ore (a seconda della tipologia di perossido) nella soluzione in modo che questa si neutralizzi, è magari sempre consigliato risciacquare le lenti a contatto o con soluzione unica o meglio ancora con salina prima di indossarle nuovamente.

