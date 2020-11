Lavori di rinnovo del Fontanello di via Scarpettini a Sesto Fiorentino

Informiamo i cittadini del Comune di Sesto Fiorentino che da lunedì 16 novembre inizieranno lavori di rinnovo complessivo delle strumentazioni interne del Fontanello di Alta Qualità di via Scarpettini. Per questo motivo da quella data e fino al termine dell’intervento il Fontanello rimarrà chiuso.

Ringraziamo tutti i cittadini per l’attenzione e la collaborazione e ci scusiamo per il disagio per questa chiusura che però ci consentirà di migliorare il servizio offerto.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa