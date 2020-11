Mascherine Carmignano, parte la consegna a domicilio

Su tutto il territorio del Comune di Carmignano è in corso la nuova distribuzione di mascherine annunciata nei giorni scorsi. Grazie alla fornitura della Regione Toscana e ad alcune donazioni, è stato possibile organizzare la fornitura di dieci mascherine chirurgiche per ciascun cittadino. Ad occuparsi della distribuzione sono le associazioni di protezione civile: Misericordia di Carmignano, Misericordia di Seano, Assistenza Medicea di Comeana, VAB ed Associazione Nazionale Carabinieri. Tutti i cittadini con più di 70 anni riceveranno mascherine FFP2. Di seguito le modalità di distribuzione nelle diverse frazioni del Comune.

1) Carmignano, Artimino, La Serra, Santa Cristina, Pinone. La consegna a casa, a cura dei volontari della Misericordia di Carmignano, Casa del Noi, è in corso da lunedì 10 a venerdì 13 novembre. Nelle abitazioni dove non è stato trovato nessuno verrà lasciata una comunicazione con orari e giorni per andare a ritirare le mascherine alla sede della Misericordia di Carmignano (Largo Misericordia, 1).

2) Bacchereto. La consegna verrà effettuata dai volontari della Misericordia di Seano in piazza G. Verdì a Bacchereto nei giorni 16, 17 e 18 novembre dalle ore 9 alle ore 12. Coloro che non potranno ritirarle nei suddetti giorni, potranno recarsi dal 23 al 27 novembre dalle 8 alle 16 alla Misericordia di Seano (piazza San Pietro, 2).

3) Seano. La consegna verrà fatta dai volontari della Misericordia di Seano, dal 23 al 27 novembre, dalle ore 8 alle ore 16, alla sede della Misericordia di Seano (piazza San Pietro, 2).

4) Comeana, Poggio alla Malva.

La consegna a casa, a cura dei volontari dell'Assistenza Medicea, inizia venerdì 13 novembre. Nelle abitazioni dove non verrà trovato nessuno verrà lasciata una comunicazione con orari e giorni per andare a ritirare le mascherine all'Assistenza Medicea (piazza degli Scalpellini).

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa