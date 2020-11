Presidio 'Pubblico per il pubblico' all’ospedale San Giovanni di Dio, la direzione vigilerà su distanziamento e uso Dpi

Anche la direzione sanitaria di presidio San Giovanni di Dio è stata informata da parte di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL di Firenze dell’iniziativa di venerdì 13 novembre dal titolo “Pubblico per il pubblico, lavoratori uniti per dare cure e servizi ai cittadini”. Il presidio dei lavoratori si svolgerà davanti all’ospedale San Giovanni di Dio, per la precisione nel parcheggio. La manifestazione prevede la partecipazione dei lavoratori del pubblico impiego in segno di solidarietà verso gli operatori sanitari che stanno affrontato questa seconda emergenza sanitaria. Al presidio parteciperanno 50 persone. Sarà cura della direzione dell’ospedale verificare il rispetto delle indicazioni per il distanziamento e l’uso dei Dpi per il contenimento del contagio da Covid19, così come indicato anche nella nota di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL di Firenze.

Fonte: Ausl Toscana Centro