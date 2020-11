Primavera d’Impresa cresce, 260 iscritti

260 tra imprenditori, start up e attività innovative si ritrovano sul web per imparare, condividere e avere supporto. E’ la community di Primavera d’Impresa, l’iniziativa regionale nata per premiare la creatività delle pmi toscane, che continua a lavorare e crescere sul portale www.primaveraimpresa.it, attraverso la piattaforma meeting aperta e gratuita. In pochi mesi, dall’ultima edizione del premio della scorsa estate ad oggi, le adesioni sono cresciute del 30%.

La piattaforma digitale sta lavorando a pieno regime per dare vita a partnership o strategie capaci di allargare gli orizzonti delle imprese iscritte e ampliare il proprio business. Iscriversi è facile, come accedere ai servizi offerte dalle altre realtà e prenotare riunioni con le altre imprese.

“Le imprese giovani non hanno solo bisogno di sostegno, ma di un ambiente dove la carica innovativa venga valorizzata e indirizzata verso un percorso di sviluppo concreto, anche creando sinergie e collaborazioni efficaci - commenta Cristina Nati, presidente di CRISIS - Con questo obiettivo continuiamo a lavorare sulla piattaforma, per dare ai nostri imprenditori opportunità concrete, dove l’esperienza di alcune si incontra con la creatività di altri. Con questo spirito abbiamo avviato il percorso che ci porterà verso la prossima edizione di Primavera d’impresa”

Nell’ultima edizione di Primavera d’Impresa, chiusa a giugno con la partecipazione di Carlo Cottarelli, si sono candidate più di 120 aziende. Una valanga di adesioni, doppie rispetto allo scorso anno. I candidati hanno presentato il progetto che negli ultimi tre anni ha permesso loro di crescere, rinascere, posizionarsi in nuovi mercati, migliorare la loro competitività o la loro produzione. Sono aziende piccole, alcune un po’ più grandi e altre piccolissime, che hanno investito su un’idea, tutte con un occhio attento all’industria 4.0, alla sostenibilità e un denominatore comune: la carica innovativa.

Fonte: Ufficio stampa