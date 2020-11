Punto Giovani Avane, apre un nuovo spazio per le famiglie in difficoltà

Offrire un punto di ascolto e aiuto per giovani e famiglie in difficoltà, offrendo informazioni e consulenze sulle opportunità formative, di lavoro, culturali e di volontariato offerte dal territorio. Nasce con questo obiettivo il Punto Giovani di Avane, ad Empoli, che aprirà i battenti venerdì 13 novembre, presso il Centro Giovani in Via Magolo 32.

Un’ iniziativa realizzata nell’ambito del progetto “Nessuno escluso” - realizzato dalla Cooperativa Sociale il Piccolo Principe con il sostegno di Oxfam e patrocinato dal Comune di Empoli- con l’obiettivo di fornire un aiuto concreto alle fasce di popolazione a rischio esclusione, per l’impatto della crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19. In un territorio, come quello toscano, dove da marzo sono andati già persi migliaia di posti di lavoro. Punto di riferimento già da tempo per i ragazzi, le ragazze e le loro famiglie ad Avane, il Centro Giovani progetto del Centro di Accoglienza di Empoli, amplia così la sua offerta di attività con un servizio dedicato e aperto a tutto il territorio.

“ Siamo particolarmente orgogliosi di fornire un sostegno ai tanti giovani e genitori che in un periodo così complesso possono trovarsi sempre più disorientati per l’evoluzione incerta della pandemia, anche nel nostro territorio. - spiega Alessandro Bechini, direttore dei programmi in Italia di Oxfam - Ragazzi, che più di tutti stanno vivendo le tante difficoltà legate ad una sempre più difficile normalizzazione del mondo della scuola e che adesso possono trovarsi ad affrontare enormi difficoltà nell’affacciarsi al mondo del lavoro”.

"Questo nuovo punto di riferimento si inserisce in un percorso di rete che mette in relazione i giovani cittadini con il territorio e le sue opportunità – spiega l’assessore alla cultura del Comune di Empoli Giulia Terreni – una porta di ingresso verso il mondo del lavoro, per promuovere azioni mirate sui giovani e su chi ha la necessità di rientrare a pieno titolo nel mondo occupazionale. Sarà molto utile ai ragazzi e alle loro famiglie. Questo Sportello va ad integrarsi in uno spazio di socialità e cultura dello stare e crescere insieme che già da anni rappresenta per la cittadinanza un ruolo di facilitatore, capace di mettere in evidenza specificità, necessità e opportunità del territorio. Una nuova sfida del Centro Giovani Avane, per supportare e aiutare i ragazzi. Rappresenta una salda guida in grado di garantire sinergia e prospettiva alle nuove generazioni".

Gli operatori del Centro Giovani vi aspettano per ascoltare, trovare risposte, riflettere insieme e cogliere nuove occasioni di crescita, “In un momento dove tutto sta chiudendo il Centro Giovani apre nuove opportunità”.

Il Punto Giovani sarà aperto il Martedì e Venerdì dalle 10 alle 13, con la possibilità di colloqui su appuntamento on line e telefonici.

Per maggiori info: tel. 0571 82403 Cel. 339 4192101

Appuntamenti attraverso la Piattaforma Google Meet

mail: puntogiovani@web.ilpiccoloprincipe.coop

Fonte: Cooperativa Sociale il Piccolo Principe