San Casciano in Val di Pesa, gli Uffici comunali ricevono il pubblico solo su appuntamento

In relazione alle misure restrittive del governo e delle prescrizioni contenute nel Dpcm dello scorso 3 novembre tutti gli uffici comunali potranno essere raggiunti esclusivamente su appuntamento al fine di limitare la possibilità di contatto tra persone.

“Vi sollecitiamo a contattare gli uffici comunali - dichiara l’assessore al Personale Moreno Cheli - tramite email o telefono e recarvi in Comune solo per motivi indispensabili, inderogabili ed essenziali, per evitare il più possibile assembramenti di persone in spazi chiusi. Gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali rimangono invariati. “Gli uffici sono a completa disposizione dei cittadini – ribadisce l’assessore - ma invitiamo tutti a comunicare preferibilmente tramite e-mail o telefono”.

Anche gli uffici comunali, Anagrafe, Stato civile e Tributi, posti nell’edificio di via del Cassero, hanno riaperto al pubblico. Tali uffici, i cui ambienti sono stati opportunamente sanificati, hanno dovuto adempiere al Protocollo Covid per la rilevazione di un contatto con un caso di positività.

Si riportano di seguito i principali contatti degli uffici aperti al pubblico:

Sindaco: sindaco@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it, tel. 055 8256235

URP: info@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it - tel. 055 8256224/223

Protocollo: protocollo@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it - tel. 055 8256208/224

Anagrafe - Stato Civile – Elettorale: anagrafe@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it tel. 055 8256300/301/304/305

Polizia municipale: polizia@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it - tel. 055 8256401/402/407

Scuola: scuola@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it - tel 055 8256271/269/275

Assistenti sociali: Francesca Bazzani f.bazzani@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it 055 8256315, Cristina Menichelli c.menichelli@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it 055 8256316, Ilaria Casini i.casini@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it 055 8256317

Educatrice professionale: Laura Dainelli l.dainelli@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it 055 8256314

Punto Insieme: puntoinsieme@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it 055 8256212

Lavori pubblici: tel. 055 8256353/357

Edilizia privata e urbanistica: edilizia@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it tel.055 8256330/335

Suap: suap@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it 055 8256341/342/330/335

Ufficio tributi: impostasoggiorno@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it, imutasitributi@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it , tosap@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it, tel. 055 8256309/311/312

Biblioteca: biblioteca@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it tel. 055 8256380/382

Per qualsiasi altro contatto si può consultare la rubrica oppure telefonare al call center 055/055.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino