Scontro tra due veicoli al Macrolotto: estratti dai mezzi due giovani

Incidente questo pomeriggio verso le 18:30 in via dei Confini al Macrolotto 2, dove due furgoni si sono scontrati frontalmente finendo poi sul marciapiede. Entrambi i conducenti, due giovani , sono rimasti incastrati all’interno dei veicoli ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti dal comando di via Paronese.Una volta estratti dai veicoli, i conducenti sono stati affidati alle cure del personale sanitario e trasportati all’ospedale. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, le ambulanze della Misericordia di campi bisenzio e della croce d’oro di Prato ed i vigili urbani del comando di Prato .