Ufficio urbanistica Vinci, possibili ritardi per le pratiche

Il Comune di Vinci informa che, vista l'emergenza sanitaria in corso e l'isolamento domiciliare obbligatorio che ha interessato alcuni dipendenti dell'Ufficio edilizia e urbanistica, sono sospesi gli incontri in presenza con tali dipendenti. Inoltre, si potranno verificare ritardi nell'espletamento dei procedimenti e delle pratiche edilizie e urbanistiche. L'Amministrazione comunale si scusa per gli eventuali disservizi.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa