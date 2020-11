Visita di Letizia Cardinale al Club Rotary di Castelfranco di Sotto Valdarno inferiore

Venerdì 6 novembre si è tenuta la visita – organizzata in video conferenza - del Governatore del Distretto Rotary 2071 signora Letizia Cardinale al Club Rotary di Castelfranco di Sotto Valdarno inferiore. Ha Accompagnato il Governatore l’assistente Andrea Petralli. Per tutti i partecipanti la riunione si è svolta a distanza, come vuole il particolare momento.

Cogliere le opportunità di abbracciare il cambiamento, con questo invito indicato dal Presidente Internazionale del Rotary Knaack Holger, il Governatore Letizia Cardinale ha introdotto i lavori della tradizionale visita, intrattenendosi per l’intera serata con i vertici ed i soci del Club. Nel corso dell’incontro sono stati illustrate le attività e i service svolti, quelli da realizzare nell’annata rotariana 20/21 messi in programma del Presidente Campani e dal suo Direttivo. Il Governatore si è intrattenuto con il Consiglio direttivo ed i Presidenti delle varie commissioni discutendo di finanze, leadership, effettivo, formazione, Covid19, raccogliendo informazioni e suggerendo azioni positive frutto della sua lunga esperienza rotariana.

Il Governatore ha ribadito il tema dell’annata 2020–21 del Rotary International “Il Rotary crea opportunità “. Il Rotary non è solo un club al quale affiliarsi, è anche un invito a creare opportunità per noi stessi e per gli altri sulla base dei nostri valori fondamentali. Il Governatore ha sollecitato tutti a seguire le indicazioni internazionali che ci chiedono più dinamismo e maggiore flessibilità. Il Covid19 ha cambiato abitudini e necessità, è quindi

importante che l’organizzazione del Club si interroghi su come offrire una proposta più efficace alle necessità del mondo. Nel pieno rispetto della tradizione, il Rotary – ha auspicato il Governatore - deve vivere il cambiamento e deve fondersi con la cultura digitale accogliendo in modo positivo e flessibile la opportunità di riunirsi e operare utilizzando i nuovi strumenti che il mondo del web ci ha messo a disposizione.

Durante la serata si è tenuta anche la cerimonia dell’ingresso e della spillatura di un nuovo socio, Fabio Botrini, evento che per i modi e i tempi ha rappresentato qualcosa di veramente speciale.

La serata si conclusa con i ringraziamenti del Presidente del Club Daniele Campani al Governatore Letizia Cardinale per la sua gradita e attesa visita. Con l’occasione l’intero Club ha rivolto i più sinceri auguri al Governatore per una annata rotariana ricca di soddisfazioni.

Fonte: Ufficio stampa