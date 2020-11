Un 82enne risultato disperso a San Frediano - San Casciano a Cascina da ieri mattina è stato trovato questa mattina in un fosso in via Santa Maria. L'uomo è stato recuperato in vita dai vigili del fuoco del locale distaccamento e affidato al 118. Le ricerche erano state diramate anche sui social network dai parenti. Le ricerche sono durate meno di 24 ore, prima del fortunoso ritrovamento.