Coronavirus e scuola, che fare? Ecco il vademecum del Comune di Livorno

Il Comune di Livorno ha creato una versione specifica per le scuole del vademecum “Emergenza coronavirus. Cosa devo fare”?

Realizzata, come la precedente, con l’indispensabile collaborazione e approvazione dell’Asl Toscana Nord Ovest, la brochure, intitolata “Coronavirus e scuola. Che fare”, declina una serie di domande e risposte per gestire l’emergenza sanitaria in contesti scolastici, a partire dal primo e urgente quesito su che cosa deve fare chi ha la febbre o altri sintomi riconducibili al Covid.

Il vademecum rappresenta una sintesi pratica dell’ordinanza n.92 della Regione Toscana, che definisce le procedure di gestione dell’emergenza sanitaria sul territorio regionale in ambito scolastico e si articola nei seguenti punti:

· Cosa fare e un alunno o un operatore scolastico che presentano uno o più sintomi riconducibili al Covid 19?

· Cosa succede se il test/tampone dà esito positivo?

· Cosa succede se il tampone dà un esito positivo a bassa carica?

· Per le assenze serve sempre il certificato?

Sarà la vicesindaca Libera Camici a distribuire attraverso l’ufficio Attività Educative il vademecum nelle scuole.

E domani pomeriggio sabato 14 novembre la stessa vicesindaca porterà la brochure all’Attias dove con i volontari che si occupano del mondo giovanile interverrà come la settimana scorsa per sensibilizzare i ragazzi sull’uso delle mascherine e sul distanziamento per prevenire il Covid.

“Abbiamo ritenuto opportuno a seguito del primo vademecum informativo – spiega la vicesindaca Libera Camici - crearne uno specifico per l’ambito educativo, proprio per supportare il "mondo della scuola" alla divulgazione delle informazioni necessarie per la gestione di questo momento di emergenza sanitaria.

Un impegno che ci eravamo presi insieme all’assessore Andrea Raspanti in occasione di una promossa dall'Amministrazione Comunale con i referenti Covid delle scuole, Dipartimento di prevenzione dell’Asl e rappresentanti dei pediatri”.

"Da mesi – precisa l’assessore al Sociale Andrea Raspanti - siamo impegnati a favorire il dialogo tra tutti i soggetti coinvolti nel buon esito delle procedure di prevenzione e gestione del rischio Covid a scuola: famiglie, medici pediatri, dipartimento di prevenzione, ufficio scolastico provinciale, referenti Covid delle scuole livornesi. Riceviamo molte richieste da parte dei cittadini e degli istituti scolastici, c'è molto disorientamento. Un'informazione capillare, che renda accessibili alle famiglie e ai lavoratori del comparto i contenuti della normativa vigente e chiarisca loro i percorsi – sottolinea Raspanti - può contribuire a ridurre la confusione e la preoccupazione. Un'iniziativa di questo tipo è a maggior ragione necessaria in questo frangente, in cui il servizio sanitario sta affrontando uno sforzo di riorganizzazione per superare le difficoltà emerse in queste settimane.

Ringrazio tutti i componenti del gruppo di sorveglianza integrata della ASL per la collaborazione e il prezioso contributo in termini di competenza. Un ringraziamento doveroso anche ai medici della sezione locale della Federazione Italiana Medici Pediatri, e in particolari ai dottori Biasci, Costagliola e Marini per aver messo a disposizione del percorso svolto la loro professionalità".

“In questo momento di grande complessità sanitaria – rileva Laura Brizzi, direttore della Zona Distretto Livornese della ASL Toscana Nord Ovest - un aspetto fondamentale è la gestione della comunicazione sulle tematiche del Covid. Capiamo la preoccupazione di molti dei genitori e la difficoltà del mondo della scuola nel gestire informazioni in continua e rapida evoluzione. Per questo il supporto e la sensibilità dimostrata con questa iniziativa dal Comune di Livorno sono sicuramente da apprezzare perché permettono di rispondere ai molti interrogativi che vengono posti ogni giorno. In questa funzione un ruolo ugualmente determinante lo svolgono i pediatri che si trovano in prima linea e ai quali voglio davvero far arrivare il mio ringraziamento per la disponibilità di ogni giorno”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa