Covid-19, dal 17 novembre in distribuzione le mascherine fornite dalla Regione a Lastra a Signa

Da martedì 17 novembre a Lastra a Signa inizierà la distribuzione delle mascherine consegnate ad ogni comune dalla Regione Toscana.

La distribuzione sarà il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 9.45 alle 11.30 in piazza del Comune presso la sala consiliare, il mercoledì dalle 9.45 alle 11.30 a Ginestra Fiorentina nei locali adiacenti alla parrocchia dell’Immacolata e il venerdì dalle 9.45 alle 11.30 in piazza Piave a Malmantile presso la palestra comunale.

Saranno distribuite 5 mascherine a testa, potrà presentarsi per il ritiro anche un componente per nucleo familiare che le ritirerà per tutti gli altri. Al momento della consegna occorrerà presentarsi forniti di un documento di identità. Per situazioni di emergenza o per persone in difficoltà sarà possibile ritirare le mascherine anche per conto di cittadini che non fanno parte del proprio nucleo familiare purchè al momento del ritiro si sia in possesso della carta di identità di questi ultimi.

“Per questa seconda distribuzione organizzata dal Comune – ha spiegato il vicesindaco e assessore alla protezione civile Leonardo Cappellini- abbiamo pensato, al momento, di non gravare sulle associazioni di volontariato, già molto impegnate in questa situazione di emergenza e che ringraziamo per tutto quello che hanno fatto fino ad oggi. A consegnare le mascherine saranno i dipendenti del servizio scuolabus del Comune. Si raccomanda – ha concluso- di presentarsi individualmente, indossando dispositivi di protezione e non creando assembramenti”.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa