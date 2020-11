Emergenza Covid, Mazzeo a confronto col prefetto Lega

Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha fatto visita ieri in prefettura al prefetto di Firenze, Laura Lega. Si è trattato di un primo incontro cordiale, di conoscenza, nel quale il presidente dell'Assemblea regionale e il prefetto hanno fatto un punto sull'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, con particolare attenzione all'aspetto delle possibili tensioni sociali e della possibilità di mettere in campo azioni comuni, pur nella diversità dei ruoli. Mazzeo ha assicurato la disponibilità del Consiglio regionale a mettere in campo tutte le iniziative che in questo difficile momento possano favorire una corretta informazione e la giusta sensibilizzazione sui comportamenti da tenere, in modo da rafforzare la gestione di questa delicata fase, nella quale è indispensabile il contributo di tutte le parti istituzionali. È stata ipotizzata, in particolare, la possibilità di realizzare un osservatorio sulla criminalità e discriminazioni: "Lo metteremo in piedi in questi mesi, in collaborazione con la prefettura e con la Giunta regionale - spiega Mazzeo -. L'osservatorio dovrà vedere la partecipazione di tutte le forze politiche presenti in Consiglio", con l'obiettivo di tenere alta l'informazione su questi temi. "Con la crisi economica e sociale che stiamo vivendo - dice il presidente -, il rischio di possibili infiltrazioni della criminalità anche organizzata potrebbe essere più alto. È necessario quindi agire subito".

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa