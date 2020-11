Furto della reliquia di Giovanni Paolo II, arrestato 59enne fiorentino

Sarebbe un 59enne di Figline Valdarno il presunto responsabile del furto della reliquia di papa Giovanni Paolo II. Il furto è avvenuto nel duomo di Spoleto il 23 settembre scorso. L'uomo era già stato responsabile di furti di oggetti ecclesiastici.

La reliquia non è stata ritrovata, perché - ritengono i carabinieri - verosimilmente già consegnata a ricettatori o collezionisti di genere. Quest'anno è il centenario dalla nascita dell'ex pontefice. Gli investigatori non escludono ulteriori sviluppi degli accertamenti in corso sulla catena di contatti e spostamenti dell'indagato nei giorni immediatamente successivi al furto.

A 'mostrare' il furto, le immagini di videosorveglianza del Duomo e del Comune, documentando l'ingresso, il furto e la fuga nei vicoli. L'uomo era parzialmente coperto da un cappello, secondo i carabinieri che hanno proceduto all'arresto.