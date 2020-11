Impegnarsi per Capraia e Limite: "Rinunciare alle luminarie e devolvere fondi in beneficenza"

Un momento storico e sociale drammatico, una situazione complessa e rischiosa quella che ogni famiglia e ogni singolo cittadino sta affrontando, spesso da soli e abbandonati dalle stesse istituzioni che invece dovrebbero tutelarli e che dovrebbero impegnarsi per far sì che tutti si sentano al sicuro e che non venga mai meno il diritto alla dignità umana, dove perdita del lavoro, cassa integrazione, chiusure forzate e misure restrittive la fanno da padrone.

Con le festività Natalizie ormai alle porte, si tende ad addobbare ed allestire i paesi e i comuni con luminarie costosissime invece che provvedere a coloro che hanno più bisogno, ed è per questo che

Noi del Gruppo Impegnarsi per Capraia e Limite chiediamo al sindaco e all'amministrazione comunale di rinunciare alle luminarie ed impiegare i fondi ad esse destinati, per enti benefici e per sostegni chiari e concreti alla nostra comunità.

Ci sono molte famiglie, molti singoli individui, molti piccoli imprenditori che a causa di questa disastrosa situazione stanno attraversando difficoltà economiche non indifferenti, ci auspichiamo quindi che, nel corretto spirito natalizio, il Comune possa soprassedere a spese folli e, in questo momento storico inutili, utilizzando le risorse risparmiate per addobbi e abbellimenti al fine di utilizzarli per affitti dei ristoratori, piccole imprese e anche per le famiglie e singoli che a stento riescono a sostentarsi.

Ci rimettiamo al buon senso delle istituzioni affinché si possa dire che non ci sono stati sprechi, che è stato fatta qualsiasi cosa è in loro potere per garantire la dignità sociale dei cittadini.

Impegnarsi per Capraia e Limite