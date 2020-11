Imprese al Centro trasloca online, nuovo portale per trovare lavoro

Imprese al Centro continua, il lavoro rimane una priorità e per ottenerlo vengono sfruttate anche le risprse online. Per questa edizione, la quarta, nasce una piattaforma completa per chi cerca e offre lavoro nell'Empolese Valdelsa. Il 1 dicembre si terrà un convegno online, il 2 un focus dedicato alle imprese e dal 3 i colloqui con i candidati.

Per novembre ogni settimana su impresealcentro.net saranno ospitate interviste alle principali aziende del territorio, verranno lanciati video informativi per la ricerca del lavoro ed eventi in diretta. Al centro c'è Asev e Pluriversum per la parte organizzativa, il patrocinio è del Comune di Empolo e della Camera di Commercio di Firenze.

Tra le realtà aziendali presenti troviamo Var Group, Ceam, Zignago, Elmas, Irplast, Unicoop Firenze, Voip Voice, Consorzio Co&So e molte altre.

