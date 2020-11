Le Lega perde quattro consiglieri a Prato

Quattro consiglieri comunali a Prato, eletti nella Lega alle elezioni amministrative del 2019, lasciano gruppo. Formeranno un partito autonomo. La Lega passa da sei a due consiglieri comunali. Escono Leonardo Soldi, Claudio Stanasel, Mirko Lafranceschina e Eva Betti. I due rappresentanti della Lega rimasti sono la capogruppo Patrizia Ovattoni e il consigliere Marco Curcio.

Ad esasperare il clima interno al partito, come riferiscono i quattro consiglieri, il susseguirsi di commissari esterni, di cui l'ultimo, Gabriele Genuino "venuto con l'obiettivo di normalizzare la sezione perché a suo dire privo di ambizioni personali sul territorio, poi collocato come capolista nella circoscrizione di Prato alle Regionali".

"Prendiamo atto della decisione dei consiglieri – commenta la capogruppo Lega in consiglio comunale a Prato Patrizia Ovattoni -. Nelle ultime settimane molti sono stati i tentativi da parte della segreteria regionale della Lega di mediare con i quattro ormai ex consiglieri leghisti, già sospesi e richiamati dal partito, ma alla fine non è stato trovato nessun accordo che potesse consentire una pacifica convivenza all'interno del gruppo. Chiusa questa parentesi è tempo di rimettersi in marcia. Il lavoro del gruppo Lega in consiglio comunale non si ferma. Anzi. Continuerà ad impegnarsi ancor di più e con maggior dedizione per il bene dei cittadini e della città".