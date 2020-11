Manifestazione non autorizzata contro Amazon, 11 denunciati

Arrivano a 11 il numero dei denunciati per la protesta non autorizzata del movimento Mascherine tricolori a Calenzano davanti al centro di smistamento Amazon.

L'accusa della Digos di Firenze è di manifestazione non preavvisata, inoltre per tutti sono scattate multe per violazione delle norme anti Covid essendo usciti dal comune di residenza senza valido motivo e aver creato un assembramento. Altri sono stati denunciati anche per il rifiuto di fornire le generalità, altri ancora per resistenza a pubblico ufficiale.

Un piccolo corteo di 30 persone era presente, molte delle quali scappate all'arrivo della polizia. Gli agenti stanno identificando anche chi è fuggito.

Il movimento delle Mascherine Tricolori si è reso noto per le manifestazioni in Italia, in molte di queste erano presenti esponenti dell'estrema destra e dei movimenti sovranisti.