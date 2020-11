Mps, Sani (Pd): "No a scelte affrettate, auspicabile avvio di un confronto istituzionale"

"Lo Stato non abbia fretta di uscire da Mps, una dismissione nelle attuali condizioni potrebbe incoraggiare speculazioni, rendendo vani gli sforzi e gli investimenti fatti per garantire risparmiatori e livelli occupazionali, privando interi territori di un istituto di credito necessario per sostenere gli investimenti del tessuto produttivo": è quanto dichiara Luca Sani, deputato Pd membro della Commissione Finanze di Montecitorio.

"Bene l'appello lanciato in questa direzione dal Governatore della Toscana Eugenio Giani. È perciò auspicabile l’avvio in tempi rapidi di un confronto tra Regione, Governo e istituzioni locali con l’obiettivo di analizzare e governare i diversi scenari possibili, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione a cominciare dai contenuti delle Legge di Bilancio di prossima emanazione. Sono convinto che la competenza e la disponibilità al confronto del Ministro Gualtieri rappresenteranno un valore aggiunto per il raggiungimento di un obiettivo comune e positivo per Mps e per il Paese": conclude Luca Sani.